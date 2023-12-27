Эльмас подписал с РБ Лейпциг контракт до 2028 года. Как информирует официальный сайт немецкого клуба, македонец будет играть в футболке с шестым номером. Он присоединится к тренировкам с первой командой в 2024-м году.

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Сообщается, что Эльмас отправится на сборы в Ла-Манью с новой командой 2 января. В Лейпциге Элиф должен будет заменить Эмиля Форсберга, который отправился покорять МЛС. В Наполи македонец считался главным универсалом команды, способным закрыть любую позицию в средней и атакующей линиях.

Напомним, что Эльмас запросил Наполи о трансфере из-за отсутствия регулярной игровой практики. Ему хотелось играть чаще, и президент "адзурри" согласился продать полузащитника за 23 млн евро.