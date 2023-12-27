Матвієнко може стати суперником Маліновського і Коваленка в Серії А – зірку Шахтаря хоче чинний чемпіон Італії
Захисник збірної України Микола Матвієнко потрапив на радари Наполі.
Наполі, який минулого сезону тріумфував у Серії А, у поточній першості не хапає зірок з неба. Команда після 17-ти турів йде у турнірній таблиці сьомою і практично втратила шанси поборотись за Скудетто. Як повідомляє CalcioNow, партенопейці у зимове трансферне вікно планують посилити захисну лінію і хочуть бачити у своєму таборі Миколу Матвієнка.
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За інформацією джерела, італійці можуть задовольнити фінансові апетити Шахтаря, адже поповнили свій бюджет на 25 млн євро завдяки продажу македонського півзахисника Еліфа Ельмаса в РБ Лейпциг. Боси Наполі бачать 27-річного українця пріоритетним кандидатом в оборону і вважають, що для трансферу буде достатньо 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, у поточному сезоні Матвієнко провів за Шахтар 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.
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