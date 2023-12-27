Наполі, який минулого сезону тріумфував у Серії А, у поточній першості не хапає зірок з неба. Команда після 17-ти турів йде у турнірній таблиці сьомою і практично втратила шанси поборотись за Скудетто. Як повідомляє CalcioNow, партенопейці у зимове трансферне вікно планують посилити захисну лінію і хочуть бачити у своєму таборі Миколу Матвієнка.

РБ Лейпциг офіційно оголосив про першого зимового новачка – він покликаний замінити Форсберга

За інформацією джерела, італійці можуть задовольнити фінансові апетити Шахтаря, адже поповнили свій бюджет на 25 млн євро завдяки продажу македонського півзахисника Еліфа Ельмаса в РБ Лейпциг. Боси Наполі бачать 27-річного українця пріоритетним кандидатом в оборону і вважають, що для трансферу буде достатньо 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Матвієнко провів за Шахтар 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

Шахтар (не) втрачає капітана: чому Степаненко заслуговує на два варіанти, або Хто у команді – кіт в мішку?