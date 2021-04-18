Защитник "горняков" Николай Матвиенко может в летнее трансферное окно перебраться на Туманный Альбион.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко после завершения матча против Динамо общался с известным агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой относительно своего перехода в Тоттенхэм, сообщает Football.ua.

Яремчук попал на радар исторических грандов АПЛ и Серии А, – бельгийские СМИ

По сообщению источника, в клиентскую базу этого агента входят звезды первой величины – игроки "шпор" Сон Хин Мин и Деле Алли, защитник Реала Рафаэль Варан и другие.

К слову, ранее к украинцу проявляли интерес другие клубы английской Премьер-лиги, в частности Арсенал, Вест Хэм и Ливерпуль.

Напомним, Матвиенко в текущем сезоне провел за Шахтер 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Контракт футболиста с "горняками" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

Шахтер – Динамо: Луческу не заметил низкий донецкий барьер и избежал насмешек, чемпионский финиш – через неделю