Матузалем вспомнил самый памятный момент карьеры в Шахтере

Экс-полузащитник донецкого Шахтера и ряда европейских клубов Франселино Матузалем вспомнил лучшее мгновение украинского периода своей игровой карьеры.

"Гол, который я никогда не забуду, забил в ворота Севильи в четвертьфинале Лиги чемпионов (на самом деле речь идет о 1/8 финала Кубка УЕФА-2006/07 – Футбол 24).

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Это был "удар скорпиона". Меня самого очень поразил этот гол. Думаю, что он стал самым красивым в моей карьере", – отметил хавбек в интервью изданию Globo Esporte.

Напомним, что Матузалем возобновит карьеру на родине в сезоне 2020. 39-летний бразилец является воспитанником Витории Сальвадор. В Европе он защищал цвета Наполи, Пьяченцы, Брешии, а летом 2004-го перебрался в Донецк.

В составе Шахтера полузащитник дважды стал чемпионом Украины, а в 2007 году со скандалом перешел в Сарагосу. Затем он играл в Лацио, Дженоа, Болонье, Вероне и Майами.