Матузалем возобновит карьеру на родине

Бывший полузащитник донецкого Шахтера и ряда европейских клубов Франселино Матузалем поделился планами на будущее.

39-летний бразилец готовится возобновить карьеру в 2020 году. Об этом сам Матузалем рассказал в интервью Globo Esporte.

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По словам скандального экс-хавбека Шахтера, он в новом сезоне будет выступать в чемпионате Бразилии. В данный момент Матузалем рассматривает вариант с ABC и Америкой. Оба клуба представляют родной город бразильского полузащитника – Натал. В сезоне-2020 они будут играть в Серии D.

Матузалем является воспитанником Витории Сальвадор. В Европе он защищал цвета Наполи, Пьяченцы, Брешии, а летом 2004-го перебрался в Донецк. В составе Шахтера бразилец дважды стал чемпионом Украины, а в 2007 году со скандалом перешел в Сарагосу.

Позже он снова оказался в Италии, где выступал за Лацио, Дженоа, Болонью и Верону. Последним профессиональным клубом в карьере Матузалема пока является Майами. За флоридцев он провел 3 матча в 2016 году.

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