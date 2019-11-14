Матузалем признался, почему сбежал из Шахтера

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Франселино Матузалем вспомнил свой скандальный переход в испанскую Сарагосу летом 2007 года и рассказал о мотивах побега из Украины.

"Моей мечтой с детства было играть за "селесао". Со своим менеджером я придумал план, как покинуть Шахтер ради выступлений в чемпионате Испании за Сарагосу, чтобы иметь больше шансов попасть в сборную Бразилии.

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Мы видели, что в то время в Бразильской конфедерации футбола было много политики. Многие игроки попадали в сборную, хотя этого не заслуживали", – рассказал Матузалем в интервью Globo Esporte.

Напомним, что в июле 2007-го Сарагоса объявила о подписании контракта с Матузалемом. Однако, руководство Шахтера заявило, что сделка незаконна, поскольку арагонцы не договаривались с "горняками" о трансфере (бразилец разорвал контракт в одностороннем порядке).

После почти 3-летней судебной тяжбы донецкий клуб получил решение Арбитражного суда в Лозанне. По его заключению, Сарагоса и Матузалем должны были уплатить Шахтеру 13,5 млн евро компенсации.

Отметим, что после перехода в Сарагосу карьера бразильского хавбека пошла на спад. Арагонцы в сезоне 2007/08 вылетели из Примеры и обанкротились, а Франселино Матузалем потом не смог вернуться на свой уровень в Италии и так и не сыграл ни одного матча за сборную Бразилии.

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