Матузалем пригадав найпам'ятніший момент кар'єри в Шахтарі

Екс-півзахисник донецького Шахтаря та низки європейських клубів Франселіно Матузалем пригадав найкращу мить українського періоду своєї ігрової кар'єри.

"Гол, який я ніколи не забуду, забив у ворота Севільї у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (насправді йдеться про 1/8 фіналу Кубка УЄФА-2006/07 – Футбол 24).

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Це був "удар скорпіона". Мене самого дуже вразив цей гол. Думаю, що він став найкрасивішим у моїй кар'єрі", – відзначив хавбек в інтерв'ю Globo Esporte.

Нагадаємо, що Матузалем відновить кар'єру на батьківщині в сезоні-2020. 39-річний бразилець є вихованцем Віторії Салвадор. У Європі він захищав кольори Наполі, П'яченци, Брешії, а влітку 2004-го перебрався до Донецька.

У складі Шахтаря півзахисник двічі став чемпіоном України, а в 2007 році зі скандалом перейшов у Сарагосу. Потім він грав за Лаціо, Дженоа, Болонью, Верону та Маямі.