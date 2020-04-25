toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Матузалем получил тренерскую лицензию и определился с будущим

12:43 39 Читати українською
Матузалем получил тренерскую лицензию и определился с будущим
Франселино Матузалем / фото из соцсетей

Скандальный экс-лидер донецкого Шахтера Франселино Матузалем вспомнил период в составе "горняков" и рассказал о планах на ближайшее будущее.

"Дженоа, Шахтер и Лацио – клубы, в которых я чувствовал себя лучше всего. Мирча Луческу – человек с невероятной культурой.

Матузалем признался, ради чего переходил в Шахтер

Он мог бы тренировать где угодно, поскольку говорит на пяти-шести языках. Что касается меня, то я получил лицензии UEFA A и UEFA B на курсах в Италии. Теперь я хочу открыть футбольную школу в Бразилию, чтобы дети имели возможность тренироваться там", – цитирует бразильца Sport.ua.

Франселино Матузалем является воспитанником Витории Сальвадор. В Европе он защищал цвета Наполи, Пьяченцы, Брешии, а летом 2004-го перебрался в Донецк.

В составе Шахтера полузащитник дважды стал чемпионом Украины, а в 2007 году со скандалом перешел в Сарагосу. Затем он играл за Лацио, Дженоа, Болонью, Верону и Майами.

Шахтер имеет самый стабильный состав в УПЛ, уникальный Атлетик – лидер среди элитных лиг, Тоттенхэм возглавляет грандов

blog_ava
Маркевич заверил, что не возьмет "говнюков" в свою команду
11:12
217
Теги
Шахтер Шахтер Мир Франселино Матузалем Франселино Матузалем Бразилия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
50
мин
Волынь
18:00
Металлист 1925
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук