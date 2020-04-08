Матузалем признался, ради чего переходил в Шахтер

Бывший полузащитник Шахтера Франселино Матузалем вспомнил период карьеры в донецком клубе.

"Из Брешии я перешел в Шахтер, поскольку хотел играть в Лиге чемпионов. Украинский клуб тогда был еще достаточно малоизвестным.

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Я тогда был неизвестным игроком, но Луческу тепло меня встретил: "Ты тот, кем пожелаешь быть". В конце моего периода в Шахтере Луческу стал мне как отец", – поделился воспоминаниями Матузалем в интервью официальному сайту журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Нагдаемо, бразилец выступал за Шахтер с 2004 по 2007 годы, после чего со скандалом покинул "горняков". За это время Матузалем успел провести 88 матчей и записать в свой актив 26 голов и 13 результативных передач.

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