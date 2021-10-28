Легенда Баварии и сборной Германии Лотар Маттеус не готов назвать имя фаворита на самую престижную индивидуальную награду 2021 года.

"То, что суперзвезда Клоппа Мохамед Салах демонстрирует уже несколько месяцев – это, конечно, настоящий мировой уровень. Вполне возможно, что это серьезно поможет ему в голосовании. Но мы не можем так сказать обо всем году. Весной и у него, и у Ливерпуля в общем были серьезные проблемы.

"Золотой мяч-2021": СМИ слили имя победителя

Жоржинью из Челси убедительно выглядел весь сезон и сыграл ключевую роль в победе команды в Лиге чемпионов, а также на выигранном Италией чемпионате Европы. Он производит не такое впечатление, как Левандовски, за которого лично я болею сильнее всего. Но в этот раз Роберту не хватает трофея на международном уровне.

Месси выиграл Кубок Америки с Аргентиной, но не добился ничего большого с Барселоной. В этом году фаворитов нет", – написал Маттеус в колонке для Sky Sport Deutschland .

Заметим, медиа распространили информацию, что "Золотой мяч-2021" достанется Роберту Левандовски, но букмекеры считают главным претендентом на премию Лионеля Месси. Окончательные результаты France Football объявит 29 ноября.