"Те, що суперзірка Клоппа Мохамед Салах демонструє вже кілька місяців – це, звичайно, справжній світовий рівень. Цілком можливо, що це серйозно допоможе йому у голосуванні. Але ми не можемо так сказати про весь рік. Весною і в нього, і у Ліверпуля загалом були серйозні проблеми.

"Золотий м'яч-2021": ЗМІ злили ім'я переможця

Жоржінью із Челсі переконливо виглядав весь сезон і відіграв ключову роль у перемозі команди в Лізі чемпіонів, а також на виграному Італією чемпіонаті Європи. Він справляє не таке враження, як Лєвандовскі, за якого особисто я вболіваю найсильніше. Але на цей раз Роберту не вистачає трофея на міжнародному рівні.

Мессі виграв Кубок Америки з Аргентиною, але не досягнув нічого великого з Барселоною. Цього року фаворитів немає", – написав Маттеус у колонці для Sky Sport Deutschland.

Зауважимо, медіа розповсюдили інформацію, що "Золотий м'яч-2021" дістанеться Роберту Лєвандовскі, але букмекери вважають головним претендентом на премію Ліонеля Мессі. Зрештою, остаточні результати France Football оголосить 29 листопада.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця