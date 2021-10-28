Маттеус: Цього року на "Золотий м'яч" фаворитів немає
Легенда Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус не готовий назвати ім'я фаворита на найпрестижнішу індивідуальну нагороду 2021 року.
"Те, що суперзірка Клоппа Мохамед Салах демонструє вже кілька місяців – це, звичайно, справжній світовий рівень. Цілком можливо, що це серйозно допоможе йому у голосуванні. Але ми не можемо так сказати про весь рік. Весною і в нього, і у Ліверпуля загалом були серйозні проблеми.
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Жоржінью із Челсі переконливо виглядав весь сезон і відіграв ключову роль у перемозі команди в Лізі чемпіонів, а також на виграному Італією чемпіонаті Європи. Він справляє не таке враження, як Лєвандовскі, за якого особисто я вболіваю найсильніше. Але на цей раз Роберту не вистачає трофея на міжнародному рівні.
Мессі виграв Кубок Америки з Аргентиною, але не досягнув нічого великого з Барселоною. Цього року фаворитів немає", – написав Маттеус у колонці для Sky Sport Deutschland.
Зауважимо, медіа розповсюдили інформацію, що "Золотий м'яч-2021" дістанеться Роберту Лєвандовскі, але букмекери вважають головним претендентом на премію Ліонеля Мессі. Зрештою, остаточні результати France Football оголосить 29 листопада.
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