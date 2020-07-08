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Маттеус змоделював ситуацію для переходу Хаверца в Баварію цьогоріч – гучний трансфер справді можливий

12:27 - Читать на русском
Маттеус змоделював ситуацію для переходу Хаверца в Баварію цьогоріч – гучний трансфер справді можливий
Лотар Маттеус / ФК Баварія

Жива легенда німецького футболу Лотар Маттеус припускає, що лідер леверкузенського Байєра Кай Хаверц може стати гравцем мюнхенської Баварії у найближче трансферне вікно.

"Якщо більший за Леверкузен клуб викладає на стіл гроші, які вимагає за Хаверца Фьоллєр і Байєр, то трансфер, як на мене, можливий цього літа.

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Це зрозуміло, що хлопець прагне зробити наступний кар'єрний крок. Якщо Тьягу та Давід Алаба покинуть клуб, то Баварія заробить чималі гроші та зекономить на зарплаті обох. Цього може виявитися достатньо, щоб придбати мегаталанта", – цитує Маттеуса Goal.

Нагадаємо, раніше Баварія відмовилася від придбання Хаверца цьогоріч через брак коштів. На атакувального хавбека "фармацевтів" також претендує лондонський Челсі.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Німеччина Тьягу Тьягу Алькантара Баварія Баварія Байєр Байєр Лотар Маттеус Кай Кай Хаверц Трансфери Баварії Девід Девід Алаба
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