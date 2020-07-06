Челси продаст шесть игроков, чтобы купить Хаверца – Лэмпард определил имена жертв

Лондонский клуб нацелился на подписание еще одного игрока сборной Германии, однако на этот раз осуществить трансфер будет куда сложнее.

Летом Челси усилят Хаким Зиеш, которого еще прошлой зимой за 40 млн евро выкупили у Аякса, и Тимо Вернер, за которого РБ Лейпциг получил около 60 млн. Роман Абрамович хочет сделать Фрэнку Лэмпарду еще один подарок.

Хаверц хочет обсудить с Байером свой трансфер – новая неудача подталкивает к топ-клубам

По информации Express Sport, лондонцы сделают попытку подписать еще и Кая Хаверца, за которого Байер просит не менее 90 млн евро. Чтобы получить деньги на этот переход, Челси готов продать шесть своих игроков. В список вероятных жертв попали Миши Батшуаи, Маркос Алонсо, Эмерсон Пальмиери, а также Тьемуэ Бакайоко, Кеннеди и Дэнни Дринквотер, которые нынешний сезон провели в других командах на правах аренды.

Добавим, что в сезоне 2019/20 Хаверц сыграл за леверкузенский Байер 43 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и оформил 9 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку