Маттеус призвал Баварию отказаться от трансфера Дембеле

Легендарный защитник Баварии Лотар Маттеус назвал ряд причин, которые должны убедить бывший клуб не тратить деньги на форварда Барселоны Усмана Дембеле.

"Учитывая скандалы вокруг Дембеле в Барселоне и дортмундской Боруссии, я не вижу причин, почему он будет вести себя по-другому в Баварии. Кроме того, нельзя быть уверенным, что через год Усман не захочет снова изменить лигу.

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Президент Баварии Ули Хьонесс занял четкую позицию относительно Дембеле, когда тот играл в Дортмунде. Если Усман все-таки перейдет в Баварию, это серьезно ударит по авторитету Хьонесса", – цитирует Маттеуса Bild.

Напомним, из-за потенциального трансфера Неймара в Барселону каталонцы хотят компенсировать финансовые затраты продажей Дембеле. Именно Баварию называют одним из претендентов на 22-летнего нападающего.

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