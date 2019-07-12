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Маттеус призвал Баварию отказаться от трансфера Дембеле

08:00 87 Читати українською
Маттеус призвал Баварию отказаться от трансфера Дембеле
Усман Дембеле / Фото Marca

Легендарный защитник Баварии Лотар Маттеус назвал ряд причин, которые должны убедить бывший клуб не тратить деньги на форварда Барселоны Усмана Дембеле.

"Учитывая скандалы вокруг Дембеле в Барселоне и дортмундской Боруссии, я не вижу причин, почему он будет вести себя по-другому в Баварии. Кроме того, нельзя быть уверенным, что через год Усман не захочет снова изменить лигу.

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Президент Баварии Ули Хьонесс занял четкую позицию относительно Дембеле, когда тот играл в Дортмунде. Если Усман все-таки перейдет в Баварию, это серьезно ударит по авторитету Хьонесса", – цитирует Маттеуса Bild.

Напомним, из-за потенциального трансфера Неймара в Барселону каталонцы хотят компенсировать финансовые затраты продажей Дембеле. Именно Баварию называют одним из претендентов на 22-летнего нападающего.

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