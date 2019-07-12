Маттеус закликав Баварію відмовитись від трансферу Дембеле

Легендарний захисник Баварії Лотар Маттеус назвав ряд причин, які повинні переконати колишній клуб не витрачати гроші на форварда Барселони Усмана Дембеле.

"З огляду на скандали навколо Дембеле в Барселоні та дортмундській Борусії, я не бачу причин, чому він буде вести себе по-іншому в Баварії. Крім того, не можна бути впевненим, що через рік Усман не захоче знову змінити лігу.

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Президент Баварії Улі Хьонесс зайняв чітку позицію щодо Дембеле, коли той грав у Дортмунді. Якщо Усман все-таки перейде в Баварію, це серйозно вдарить по авторитету Хьонесса", – цитує Маттеуса Bild.

Нагадаємо, через потенційний трансфер Неймара в Барселону каталонці хочуть компенсувати фінансові витрати продажем Дембеле. Саме Баварію називають одним із претендентів на 22-річного нападника.

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