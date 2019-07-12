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Маттеус закликав Баварію відмовитись від трансферу Дембеле

08:00 697 Читать на русском
Маттеус закликав Баварію відмовитись від трансферу Дембеле
Усман Дембеле / Фото Marca

Легендарний захисник Баварії Лотар Маттеус назвав ряд причин, які повинні переконати колишній клуб не витрачати гроші на форварда Барселони Усмана Дембеле.

"З огляду на скандали навколо Дембеле в Барселоні та дортмундській Борусії, я не бачу причин, чому він буде вести себе по-іншому в Баварії. Крім того, не можна бути впевненим, що через рік Усман не захоче знову змінити лігу.

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Президент Баварії Улі Хьонесс зайняв чітку позицію щодо Дембеле, коли той грав у Дортмунді. Якщо Усман все-таки перейде в Баварію, це серйозно вдарить по авторитету Хьонесса", – цитує Маттеуса Bild.

Нагадаємо, через потенційний трансфер Неймара в Барселону каталонці хочуть компенсувати фінансові витрати продажем Дембеле. Саме Баварію називають одним із претендентів на 22-річного нападника.

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blog_ava
Сассуоло підписав Толяна
07:30
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Теги
Трансфери Барселона Барселона Трансфери Барселони Баварія Баварія Німеччина Лотар Маттеус Усман Дембеле Усман Дембеле
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