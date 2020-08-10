Матюиди станет первой "жертвой" Пирло в Ювентусе – чемпион мира присоединится к клубу Бекхэма

Француз договорился о контракте с Интер Майами, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио. Сегодня в Париже хавбек пройдет медосмотр для американского клуба, владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Пирло определился со своим первым трансфером в Ювентусе

Соглашение Матюиди с Ювентусом рассчитано еще на год, однако чемпион мира не входит в планы нового тренера туринцев Андреа Пирло. Чемпионы Италии предоставят 33-летнему игроку статус свободного агента, и он сможет присоединиться к Интер Майами. Также в "черный список" Пирло входят Хедира и Игуаин.

Напомним, Ювентус приобрел Матюиди из ПСЖ летом 2017 года за 25 млн евро. В сезоне 2019/20 француз провел 45 матчей, отметился одним голом и 2 ассистами.

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