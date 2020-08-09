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Пирло определился со своим первым трансфером в Ювентусе

22:23 - Читати українською
Пирло определился со своим первым трансфером в Ювентусе
Андреа Пирло и Джанлуиджи Буффон / Фото AP

Новоиспеченный тренер Ювентуса планирует кадровые усиления во время летнего межсезонья.

Хавбек Брешии Сандро Тонали является приоритетной целью Ювентуса на ближайшее трансферное окно, сообщает Sempreinter.

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На подписании 20-летнего таланта лично настаивает главный тренер туринцев Андреа Пирло. Руководство "Старой Синьоры" готово к возобновлению переговоров с Брешией. Конкуренцию Ювентусу в охоте на Сандро составит Интер.

В прошлом сезоне Серии А Тонали провел 35 матчей, в которых отметился голом и 7-ю ассистами.

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