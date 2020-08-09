Пирло определился со своим первым трансфером в Ювентусе

Новоиспеченный тренер Ювентуса планирует кадровые усиления во время летнего межсезонья.

Хавбек Брешии Сандро Тонали является приоритетной целью Ювентуса на ближайшее трансферное окно, сообщает Sempreinter.

Роналду оценил назначение Пирло на пост главного тренера Ювентуса

На подписании 20-летнего таланта лично настаивает главный тренер туринцев Андреа Пирло. Руководство "Старой Синьоры" готово к возобновлению переговоров с Брешией. Конкуренцию Ювентусу в охоте на Сандро составит Интер.

В прошлом сезоне Серии А Тонали провел 35 матчей, в которых отметился голом и 7-ю ассистами.

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