Матюйді стане першою "жертвою" Пірло в Ювентусі – чемпіон світу приєднається до клубу Бекхема

Француз домовився про контракт з Інтер Маямі, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо. Сьогодні у Парижі хавбек пройде медогляд для американського клубу, власником якого є Девід Бекхем.

Пірло визначився зі своїм першим трансфером у Ювентусі

Угода Матюйді з Ювентусом розрахована ще на рік, однак чемпіон світу не входить у плани нового тренера туринців Андреа Пірло. Чемпіони Італії нададуть 33-річному гравцю статус вільного агента, і він зможе приєднатися до Інтер Маямі. Також до "чорного списку" Пірло входять Хедіра та Ігуаїн.

Нагадаємо, Ювентус придбав Матюйді з ПСЖ влітку 2017-го за 25 млн євро. У сезоні 2019/20 француз провів 45 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ