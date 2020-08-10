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Матюйді стане першою "жертвою" Пірло в Ювентусі – чемпіон світу приєднається до клубу Бекхема

17:04 - Читать на русском
Матюйді стане першою "жертвою" Пірло в Ювентусі – чемпіон світу приєднається до клубу Бекхема
Блез Матюйді / Getty Images

Хавбек Ювентуса Блез Матюйді визначився з місцем продовження своєї кар'єри.

Француз домовився про контракт з Інтер Маямі, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо. Сьогодні у Парижі хавбек пройде медогляд для американського клубу, власником якого є Девід Бекхем.

Пірло визначився зі своїм першим трансфером у Ювентусі

Угода Матюйді з Ювентусом розрахована ще на рік, однак чемпіон світу не входить у плани нового тренера туринців Андреа Пірло. Чемпіони Італії нададуть 33-річному гравцю статус вільного агента, і він зможе приєднатися до Інтер Маямі. Також до "чорного списку" Пірло входять Хедіра та Ігуаїн.

Нагадаємо, Ювентус придбав Матюйді з ПСЖ влітку 2017-го за 25 млн євро. У сезоні 2019/20 француз провів 45 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами.

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