Прошлым летом Матич перебрался из Ромы в Ренн и подписал с бретонским клубом двухлетний контракт. Однако на новом месте серб так и не адаптировался. Как информирует L'Equipe, в среду утром Матич вместе со своей семьей уехал из Ренна и, судя по количеству чемоданов, возвращаться не собирается. В начале недели он опустошил свой шкафчик в тренировочном центре Пивердье.

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Сообщается, что Неманья расстроен тем, что его дети не могут посещать запланированные занятия в школе. Также он не вписался в коллектив.

Согласно источнику, Матич уже достиг устного соглашения с Лионом. Однако руководство Ренна недовольно таким самовольным поведением ветерана. Если спортивный директор бретонского клуба Флориан Морис не согласится расторгнуть с ветераном контракт, сербу придётся завершить игровую карьеру.

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