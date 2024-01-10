Минулого літа Матіч перебрався з Роми в Ренн і підписав із бретонським клубом дворічний контракт. Однак на новому місці серб так і не адаптувався. Як інформує L'Equipe, у середу вранці Матіч разом зі своєю сім'єю виїхав із Ренна і, судячи з кількості валіз, повертатися не збирається. На початку тижня він спустошив свою шафу в тренувальному центрі Півердьє.

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Повідомляється, що Неманья засмучений тим, що його діти не можуть відвідувати заплановані заняття в школі. Також він не вписався в колектив.

Згідно з джерелом, Матіч уже досяг усної угоди з Ліоном. Однак керівництво Ренна незадоволене такою самовільною поведінкою ветерана. Якщо спортивний директор бретонського клубу Флоріан Моріс не погодиться розірвати з ветераном контракт, сербу доведеться завершити ігрову кар'єру.

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