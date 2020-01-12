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Матич может продолжить карьеру в МЛС

12 января 10:22 69 Читати українською
Матич может продолжить карьеру в МЛС
Неманья Матич / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Сербии уже в ближайшее время может покинуть Туманный Альбион.

Сербский полузащитник "красных дьяволов" Неманья Матич может сменить чемпионат Англии на МЛС, сообщает издание The Sun.

Матич не определился со своим будущим – на игрока претендуют несколько клубов

В услугах 31-летнего футболиста заинтересован Чикаго Файр – клуб готов платить игроку 6 млн евро в год. Сам трансфер планируют осуществить в летнее трансферное окно, однако Матич может на правах аренды перейти в американский клуб уже в феврале, если сторонам удастся договориться между собой.

Напомним, серб перешел в Манчестер Юнайтед летом 2017 года из Челси за 44,7 млн евро. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2020 года. Кроме Чикаго Файр на полузащитника претендуют мадридский Атлетико и миланский Интер.

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