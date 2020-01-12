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Матіч може продовжити кар’єру в МЛС

10:22 102 Читать на русском
Матіч може продовжити кар’єру в МЛС
Неманья Матіч / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Сербії вже найближчим часом може покинути Туманний Альбіон.

Сербський півзахисник "червоних дияволів" Неманья Матіч може змінити чемпіонат Англії на МЛС, повідомляє видання The Sun.

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У послугах 31-річного футболіста зацікавлений Чикаго Файр – клуб готовий платити гравцеві 6 млн євро на рік. Сам трансфер планують здійснити у літнє трансферне вікно, однак Матіч може на правах оренди перейти в американський клуб уже в лютому, якщо сторонам вдасться домовитись між собою.

Нагадаємо, серб перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2017 року з Челсі за 44,7 млн євро. Його контракт з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2020 року. Окрім Чикаго Файр на півзахисника претендують мадридський Атлетіко та міланський Інтер.

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