Матіч може продовжити кар’єру в МЛС

Півзахисник збірної Сербії вже найближчим часом може покинути Туманний Альбіон.

Сербський півзахисник "червоних дияволів" Неманья Матіч може змінити чемпіонат Англії на МЛС, повідомляє видання The Sun.

Матіч не визначився зі своїм майбутнім – на гравця претендують декілька клубів

У послугах 31-річного футболіста зацікавлений Чикаго Файр – клуб готовий платити гравцеві 6 млн євро на рік. Сам трансфер планують здійснити у літнє трансферне вікно, однак Матіч може на правах оренди перейти в американський клуб уже в лютому, якщо сторонам вдасться домовитись між собою.

Нагадаємо, серб перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2017 року з Челсі за 44,7 млн євро. Його контракт з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2020 року. Окрім Чикаго Файр на півзахисника претендують мадридський Атлетіко та міланський Інтер.

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