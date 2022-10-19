Матчи СК Днепр-1 и Ворсклы прерваны из-за воздушной тревоги
Угроза ракетных обстрелов со стороны России уже в который раз влияет на проведение поединков украинской Премьер-лиги.
В 13:00 в Закарпатье начались два матча. Встречались СК Днепр-1 и Ингулец в Ужгороде на стадионе Авангард, Ворскла и Рух – в Минае на одноименной арене.
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Перед поединками в центре и востоке Украины уже была объявлена воздушная тревога, но на запад она не распространялась. Однако уже в 13:25 поединки были приостановлены, коллективы ушли в укрытие.
На сегодняшний день, 19 октября, еще запланированы два матча. Металлист 1925 будет играть с Минаем в Ковалевке, а Шахтер будет принимать Колос во Львове.
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