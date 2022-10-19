Загроза ракетних обстрілів з боку Росії вже вкотре впливає на проведення поєдинків української Прем'єр-ліги.

О 13:00 на Закарпатті розпочались два матчі. Зустрічались СК Дніпро-1 та Інгулець в Ужгороді на стадіоні Авангард, а Ворскла і Рух – у Минаї на однойменній арені.

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Перед поєдинками у центрі та на сході України вже було оголошено повітряну тривогу, але на захід вона не розповсюджувалась. Проте вже о 13:25 двобої було призупинено, колективи пішли в укриття.

На сьогодні, 19 жовтня, ще заплановані два матчі. Металіст 1925 гратиме з Минаєм у Ковалівці, а Шахтар прийматиме Колос у Львові.

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