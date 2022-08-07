Матчи сборной Украины будут транслировать бесплатно – поединки будут доступны на открытых телеканалах
После прекращения вещания телеканалов "Футбол" украинцы смогут смотреть поединки национальной команды, не тратя денег. По крайней мере, ближайшие игры точно.
Права на трансляцию матчей сборной Украины принадлежали Медиа Группе Украина, в состав которой входили телеканал Украина 24 и ТК "Футбол/1/2/3". После выхода Рината Ахметова из медиабизнеса вещание указанных каналов было прекращено.
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УЕФА решил бесплатно передать УАФ телевизионные права на три решающих матча сборной Украины в Лиге наций 2022/23 – против Шотландии (21 и 27 сентября) и Армении (24 сентября). УАФ, в свою очередь, планирует передать права на трансляцию поединков одному из национальных каналов – скорее всего, Суспільному. Об этом сообщает KDK.
Не исключено, что игры сборной будут показывать даже в эфире марафона "Єдині новини". Пока официального подтверждения нет, но в любом случае поединки команды Александра Петракова можно будет смотреть бесплатно.
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