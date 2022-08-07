Права на трансляцию матчей сборной Украины принадлежали Медиа Группе Украина, в состав которой входили телеканал Украина 24 и ТК "Футбол/1/2/3". После выхода Рината Ахметова из медиабизнеса вещание указанных каналов было прекращено.

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УЕФА решил бесплатно передать УАФ телевизионные права на три решающих матча сборной Украины в Лиге наций 2022/23 – против Шотландии (21 и 27 сентября) и Армении (24 сентября). УАФ, в свою очередь, планирует передать права на трансляцию поединков одному из национальных каналов – скорее всего, Суспільному. Об этом сообщает KDK.

Не исключено, что игры сборной будут показывать даже в эфире марафона "Єдині новини". Пока официального подтверждения нет, но в любом случае поединки команды Александра Петракова можно будет смотреть бесплатно.

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