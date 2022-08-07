Матчі збірної України транслюватимуть безкоштовно – поєдинки будуть доступні на відкритих телеканалах
Після припинення мовлення телеканалів "Футбол" українці зможуть дивитися поєдинки національної команди, не витрачаючи коштів. Принаймні, найближчі ігри точно.
Права на трансляцію матчів збірної України належали Медіа Групі Україна, до складу якої входили телеканал Україна 24 і ТК "Футбол/1/2/3". Після виходу Ріната Ахметова з медіабізнесу мовлення вказаних каналів було припинене.
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УЄФА вирішив безкоштовно передати УАФ телевізійні права на три вирішальні матчі збірної України в Лізі націй 2022/23 – проти Шотландії (21 і 27 вересня) та Вірменії (24 вересня). УАФ, у свою чергу, планує передати права на трансляцію поєдинків одному з національних каналів – швидше за все, Суспільному. Про це повідомляє KDK.
Не виключено, що ігри збірної будуть показувати навіть в ефірі марафону "Єдині новини". Наразі офіційного підтвердження немає, але в будь-якому випадку поєдинки команди Олександра Петракова можна буде дивитися безкоштовно.
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