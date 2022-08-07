Права на трансляцію матчів збірної України належали Медіа Групі Україна, до складу якої входили телеканал Україна 24 і ТК "Футбол/1/2/3". Після виходу Ріната Ахметова з медіабізнесу мовлення вказаних каналів було припинене.

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УЄФА вирішив безкоштовно передати УАФ телевізійні права на три вирішальні матчі збірної України в Лізі націй 2022/23 – проти Шотландії (21 і 27 вересня) та Вірменії (24 вересня). УАФ, у свою чергу, планує передати права на трансляцію поєдинків одному з національних каналів – швидше за все, Суспільному. Про це повідомляє KDK.

Не виключено, що ігри збірної будуть показувати навіть в ефірі марафону "Єдині новини". Наразі офіційного підтвердження немає, але в будь-якому випадку поєдинки команди Олександра Петракова можна буде дивитися безкоштовно.

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