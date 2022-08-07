Вопрос создания единого телепула УПЛ как никогда актуален. Среди претендентов, желающих транслировать матчи чемпионата Украины, остался всего один игрок – Setanta Sport. Однако предложение, которое платформа сделала клубам, устраивает не всех – часть представителей УПЛ готова отказаться от денег ради болельщиков и транслировать свои поединки бесплатно.

В Динамо объяснили, чего им не хватило в предложении с единым телепулом

В результате Setanta рассматривает компромиссный вариант, согласно которому будет создан отдельный пакет УПЛ. Он обойдется в 35 гривен. Вероятно, речь идет о месячной плате, сказал Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, ранее Setаnta Sports предложила за право на трансляцию 3,2 млн долларов за первый год. Приблизительно 2/3 от этой суммы стоит продакшн. Подписка обойдется около 100 гривен. Клубы получат примерно по 60 тысяч долларов. На состоявшемся на днях онлайн-совещании большинство представителей УПЛ проголосовали "За". "Воздержались" Динамо, СК Днепр-1, Заря и Рух, взявшие время на размышления. Окончательное решение должно быть принято на следующей неделе.

"До гри з Динамо суддя казав: "Не дай Боже когось травмуєте": бомбардир Прикарпаття – про росіян і справжніх західняків