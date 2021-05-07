Матчи Динамо и Шахтера снова пройдут без VAR – судейские назначения на 26-й тур УПЛ
Комитет арбитров УАФ объявил имена судей на заключительный тур чемпионата Украины.
Матчи с участием Шахтера и Динамо уже второй тур подряд пройдут без работы системы видеоповторов, сообщает официальный сайт УАФ.
УПЛ изменила расписание матчей последнего тура
Судейские назначения на 26-й тур:
Колос – Динамо – Александр Омельченко (Славянск).
Заря – Александрия – Александр Соловьян (Киев).
Мариуполь – Десна – Николай Балакин (Киевская область). Арбитр VAR – Сергей Бойко.
Минай – Ворскла – Виталий Романов (Днепр). Арбитр VAR – Денис Шурман.
Шахтер – Ингулец – Дмитрий Панчишин (Харьков).
СК Днепр-1 – Рух – Геннадий Серпутько (Одесса).
Львов – Олимпик – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Шахтер официально взял серебро УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов – Минай после скандальной драмы проиграл и вылетел из УПЛ