Поединки 26-го тура УПЛ состоятся в один день – 9 мая, однако не одновременно, как планировалось ранее, сообщает официальный сайт первенства. Сразу четыре поединка перенесли на более раннее время.

"Футболисты Миная все понимают": журналист рассекретил роковую информацию из собрания команды

9 мая, воскресенье

Колос – Динамо – 14:00.

Заря – Александрия – 14:00.

Мариуполь – Десна – 14:00.

Минай – Ворскла – 14:00.

Шахтер – Ингулец – 17:00.

СК Днепр-1 – Рух – 17:00.

Львов – Олимпик – 17:00.

Шахтер официально взял серебро УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов – Минай после скандальной драмы проиграл и вылетел из УПЛ