УПЛ изменила расписание матчей последнего тура
11:15 - Читати українською
Украинская Премьер-лига объявила об изменениях времени начала поединков заключительного тура чемпионата.
Поединки 26-го тура УПЛ состоятся в один день – 9 мая, однако не одновременно, как планировалось ранее, сообщает официальный сайт первенства. Сразу четыре поединка перенесли на более раннее время.
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9 мая, воскресенье
Колос – Динамо – 14:00.
Заря – Александрия – 14:00.
Мариуполь – Десна – 14:00.
Минай – Ворскла – 14:00.
Шахтер – Ингулец – 17:00.
СК Днепр-1 – Рух – 17:00.
Львов – Олимпик – 17:00.
Шахтер официально взял серебро УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов – Минай после скандальной драмы проиграл и вылетел из УПЛ
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