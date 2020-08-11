Чемпионат Беларуси приостановлен из-за ситуации в стране после президентских выборов

Проведение поединков чемпионата Беларуси и кубковых матчей под большим вопросом из-за нестабильной политической ситуации в стране.

Запланированные на среду матчи чемпионата Беларуси не состоятся, информирует белорусское издание Pressball. В частности, брестское Динамо не примет Слуцк, а Динамо Минск – Славию.

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Под вопросом также встреча минского Динамо и ФК Смолевичи, которая должна состояться в пятницу. Непонятная ситуация с субботними поединками 1/16 финала Кубка Беларуси, где Гомель принимает Шахтер Солигорск, а Нафтан – Городею.

Пока неизвестна судьба и матча брестского Динамо с Астаной в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – игра запланирована на 18 августа.

Добавим, что в чемпионате Беларуси лидирует Шахтер Солигорск, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

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