Чемпіонат Білорусі призупинений через ситуацію в країні після президентських виборів

Проведення поєдинків чемпіонату Білорусі та кубкових матчів під великим питанням через нестабільну політичну ситуацію в країні.

Заплановані на середу матчі чемпіонату Білорусі не відбудуться, інформує білоруське видання Pressball. Зокрема, брестське Динамо не прийме Слуцьк, а Динамо Мінськ – Славію.

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Під питанням також зустріч мінського Динамо і ФК Смолевичі, яка має відбутись у п'ятницю. Незрозуміла ситуація з суботніми поєдинками 1/16 фіналу Кубка Білорусі, де Гомель приймає Шахтар Солігорськ, а Нафтан – Городею.

Поки що невідома доля і матчу брестського Динамо з Астаною в рамках 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – гра запланована на 18 серпня.

Додамо, що в чемпіонаті Білорусі лідирує Шахтар Солігорськ, який очолює український тренер Юрій Вернидуб.

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