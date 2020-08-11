Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: день перший – приліт та тренування у "німецькому Донбасі"

Шахтар прилетів до Німеччини для участі в тому, що цьогоріч офіційно називається Europa League Finals. "Гірники" прибули зі сподіванням залишитися тут принаймні до 17-го, а то і до 21 серпня. Але також із розумінням, що кожен з цих матчів на нейтральних чудових німецьких газонах є для них фіналом та може стати останнім. Тому недооцінювати будь-якого суперника не можна. Саме про це говорив головний тренер команди Луїш Каштру на передматчевій прес-конференції у Гельзенкірхені, де 11 серпня чемпіони України гратимуть на арені колишнього клубу Євгена Коноплянки – Шальке. Португалець також зазначив, що наразі усі його думки сконцентровані лише на матчі зі швейцарцями, яких він вважає дуже непростим опонентом.

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Думати про потенційних наступних суперників португальський наставник поки не хоче. Між іншим, паралельно з Шахтарем в Дюссельдорф прибула іспанська Севілья, зустріч у фіналі з якою була б надзвичайно цікавою та пікантною з урахуванням стосунків андалуського клубу з українськими. Та, знову ж таки, поки ніхто не забігає наперед.

До речі, "гірників" поєднує з Шальке не лише Коноплянка. Адже місто з назвою "Комарина церква" розташоване на території Рурського регіону, де колись активно видобували вугілля. Тобто у вівторок Шахтар гратиме на "німецькому Донбасі", що дуже символічно. Це підтверджують і графіті вболівальників Шальке навколо стадіону Фелтінс-Арена.

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Базуються ж гірники в одному з найбільших економічних центрів Німеччині та столиці землі Північна Рейн-Вестфалія – Дюссельдорфі. Обставини прибуття та перебування в Німеччині на фінальному турнірі Ліги Європи є особливими, зважаючи на COVID-19.

Зокрема, ще в літаку усі гравці, члени делегації та журналісти мали заповнити спеціальні анкети, де вказати, чи є у них ознаки, які можуть вказувати на наявність коронавірусу, поінформувати про можливі контакти з хворими, а також зазначити, чи мають якісь хронічні захворювання. Перед вильотом з Києва усім були зроблені ПЛР-тести на СOVID-19, та і в день прибуття у Дюссельдорф цю процедуру довелося проходити знову вже в готелі.

Всі сприймають це спокійно. Зокрема, Тайсон перед тим, як заходити на тестування, жартував з одним із адміністраторів команди щодо своєї фотографії на акредитації учасника турніру. На тренуванні Шахтаря також була з одного боку робоча, а з іншого боку – досить весела атмосфера, можна було почути гучні жарти.

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До речі, представники ЗМІ, кількість яких суттєво менша, ніж зазвичай, не можуть бути фізично присутніми на прес-конференціях перед та після матчів, але мають доступ лише до відеотрансляції, який надає УЄФА. Звичне спілкування з гравцями після матчів у мікст-зоні також заборонене. Такі реалії часів коронавірусу.

Але життя і футбол, на щастя, тривають. Тому "гірники" готуються до вирішального етапу єврокубкового сезону, який почнуть у "місті тисячі вогнів", як раніше називали Гельзенкірхен через факели працюючих коксувальних заводів.

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