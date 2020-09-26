Матчи 4-го тура УПЛ начнутся минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Харьковской области
11:23 - Читати українською
Премьер-лига приняла важное решение относительно поединков очередного тура чемпионата Украины.
Каждый поединок начнется с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области, информирует официальный сайт УПЛ. Сегодня, 26 сентября, сыграют Минай – Динамо, Ворскла – Мариуполь и Александрия – СК Днепр-1.
Минай – Динамо: анонс матча УПЛ
Напомним, вчера, 25 сентября, в Харьковской области под Чугуевом упал военный самолет. По официальным данным, на борту было 27 человек. Сейчас сообщается о 22 погибших в результате аварии, двое находятся в тяжелом состоянии, еще трех ищут на месте аварии.
Ворскла – Мариуполь, Александрия – СК Днепр-1: анонс матчей УПЛ
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