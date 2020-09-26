Каждый поединок начнется с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области, информирует официальный сайт УПЛ. Сегодня, 26 сентября, сыграют Минай – Динамо, Ворскла – Мариуполь и Александрия – СК Днепр-1.

Минай – Динамо: анонс матча УПЛ

Напомним, вчера, 25 сентября, в Харьковской области под Чугуевом упал военный самолет. По официальным данным, на борту было 27 человек. Сейчас сообщается о 22 погибших в результате аварии, двое находятся в тяжелом состоянии, еще трех ищут на месте аварии.

Ворскла – Мариуполь, Александрия – СК Днепр-1: анонс матчей УПЛ