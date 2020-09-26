Ворскла – Мариуполь

Кто бы мог подумать, что после 3-го тура на вершине УПЛ с девятью очками в активе будут не гранды и даже не Десна с Зарей, а полтавская Ворскла. Команда Юрия Максимова вообще демонстрировала наиболее интересный и убедительный футбол на старте нового чемпионата – и если победы над Рухом (5:2) и Ингульцом (2:0) списывали на невысокий класс соперников, то уверенная победа над Александрией (2:0) выглядит, как заявка на крутой сезон. Впрочем, встреча с Мариуполем будет сложнее, ведь это первый соперник приличного уровня, у которого нет признаков кризиса. Если "зелёно-белые" победят и азовцев, то по Ворскле можно делать первые прогнозы относительно еврокубков.

Максимов объяснил, благодаря чему Ворскла обыграла Александрию – полтавчане единолично возглавляют УПЛ

Мариуполь усилился полузащитником Шахтера

Мариуполь стартовал в чемпионате с поражения от Александрии, но в следующих двух поединках откровенно понравился. Подопечные Остапа Маркевича на выезде уверенно победили Зарю (1:0) и СК Днепр-1 (2:1), забивая красивые голы. Они выходят из обороны через пас, неплохо преодолевают прессинг, имеют сбалансированный состав, однако заметно, что команда ориентирована на контратаки, а не контроль. Кроме того, существуют проблемы с дисциплиной – уже второй матч подряд азовцы завершили с красной карточкой в ​​активе. В целом же, сейчас трудно понять истинный уровень Мариуполя, но матч против Ворсклы раскроет его полнее.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Сагуткин (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Мариуполь

Ворскла: Рызнык – Чеснаков, Яворский, Альюн – Пердута, Кане, Пуцлин, Скляр, Якубу – Кулач Степанюк

Мариуполь: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Быков, Тищенко – Бондаренко, Чех – Топалов, Мишнёв, Кащук – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры считают Ворсклу фаворитом – и в этом есть смысл. Полтавчане забивают не менее двух голов всем соперникам, не пропускают в двух турах подряд (да и Руху позволили забить только тогда, когда дело было сделано), и вообще моментов у ворот Ризныка не впомнить. Азовцы, при всех своих достоинствах, выглядят не столь убедительно – особенно в обороне.

Мариуполь проведет сумасшедшее турне за пределами родного дома – 3 матча и 2500 километров за 12 дней

Голы точно будут, но Ворскла выглядит сильнее. Подопечные Юрия Максимова действительно заслуживают статус фаворита. Победа "зелёно-белых" кажется очень вероятной, но вряд ли будет простой.

Александрия – СК Днепр-1

Александрия провалила начало сезона, после разгрома Мариуполя в первом туре УПЛ потерпев два поражения – Минаю (0:1) и Ворскле (0:2). И это при том, что почти весь прошлогодний состав удалось сохранить. Трудно выделить какую-то конкретную причину поражений – подопечные Владимира Шарана выглядят очень слабо на всех фазах игры, демонстрируя настолько банальный футбол, что даже Минай после коронавируса отбивается от него без проблем.

Конечно, Александрия и раньше не была адептом тики-таки в Украине, но раньше прагматичный стиль с хорошим прессингом приносил "желто-черным" результат. Теперь же соперники подстроились, а вот александрийцы к этому, похоже, оказались не готовы. В любом случае, сегодня нужно набирать очки, потому что команда уже опустилась на девятую строчку в турнирной таблице.

"Должны играть, как Реал, Барселона или Манчестер Сити": руководство СК Днепр-1 ждёт прорыва от Йовичевича

СК Днепр-1 начал сезон ещё хуже, расписав ничью с Ингульцом и потерпев поражения от Олимпика с Мариуполем – и это при том, что все три поединка были проведены дома! Даже в спаррингах "спортклубовцы" при Дмитрии Михайленко не могли переиграть дебютантов УПЛ. В конце концов, руководство нашло нового тренера – им стал Игорь Йовичевич. Перед ним, якобы, поставлена ​​задача сразу выйти в еврокубки, но пока хорватскому специалисту нужно разобраться с составом и просто зацепиться за какую-то победу. Матч против кризисной Александрии выглядит прекрасной возможностью.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бухал (Александрия)

Дисквалифицированы: Когут (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Александрия – СК Днепр-1

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Безбородко

СК Днепр-1: Сарнавский – Адамюк, Логинов, Сафронов – Тейлор, Кравченко, Вакулко, Дубинчак – Хобленко, Довбик, ди Франко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команды сырые, кризисные и требуют хотя бы какого-то результата, отличного от поражения. Летом Олесандрия и СК Днепр-1 провели спарринг, расписав нулевую ничью – сейчас же соперники мотивированы сильнее, поэтому вполне вероятной кажется результативная ничья. Очень уж похожи друг на друга эти коллективы.

Йовичевич вернулся в Украину: почему к выбору СК Днепр-1 возникает много вопросов, на которые нет ответа