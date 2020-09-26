Матчі 4-го туру УПЛ розпочнуться хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі на Харківщині
11:22 - Читать на русском
Прем'єр-ліга прийняла важливе рішення щодо поєдинків чергового туру чемпіонату України.
Кожен поєдинок розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі АН-26 на Харківщині, інформує офіційний сайт УПЛ. Сьогодні, 26 вересня, зіграють Минай – Динамо, Ворскла – Маріуполь та Олександрія СК Дніпро-1.
Минай – Динамо: анонс матчу УПЛ
Нагадаємо, вчора, 25 вересня, у Харківській області під Чугуєвом упав військовий літак. За офіційними даними, на борту було 27 людей. Наразі повідомляється про щонайменше 22 загиблих внаслідок аварії, двоє перебувають у важкому стані, ще трьох шукають на місці аварії.
Ворскла – Маріуполь, Олександрія – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ
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