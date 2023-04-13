Матч должен был состояться в Петрово, но место проведения сменили. В пятницу, 14 апреля, команды выйдут на газон стадиона имени Банникова в Киеве. Время игры перемен не претерпело, сообщает пресс-служба Колосса. Стартовый свисток раздастся в 14:00.

"Пришел Хацкевич, и нам сказали искать клуб": хавбек-бомбардир вспомнил, как Динамо разогнало молодежь после Реброва

Пока никакой информации о причинах переноса нет. Следует отметить, что сегодня молодежные команды этих клубов провели свой матч в Петровом. Из-за переноса Ингулец, который будет номинальным хозяином, проедет более 350 километров.

К слову, после 20 сыгранных туров Колос занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. В активе Ингульца 22 зачетных пункта, но у петровской команды на один сыгранный матч меньше. В первом круге нынешнего сезона эти соперники разыграли "сухую" ничью.

Душевный Днепр, веселые выезды, добряк Кварцяный и учитель Маркевич – украинский футбол глазами репортера в 2010-х