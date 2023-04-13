Матч мав відбутися у Петровому, але місце проведення змінили. У п'ятницю, 14 квітня, команди вийдуть на газон стадіону імені Баннікова в Києві. Час гри змін не зазнав, повідомляє прес-служба Колоса. Стартовий свисток пролунає о 14:00.

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Наразі жодної інформації щодо причин перенесення немає. Слід зауважити, що сьогодні молодіжні команди цих клубів свій матч провели у Петровому. Через перенесення Інгулець, який буде номінальним господарем, проїде понад 350 кілометрів.

До слова, після 20 зіграних турів Колос посідає 7-ме місце в турнірній таблиці, набравши 27 очок. В активі Інгульця 22 залікових пункти, але в петровської команди на один зіграний матч менше. У першому колі нинішнього сезону ці суперники розіграли "суху" нічию.

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