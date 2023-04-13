"Как все произошло: был Сергей Станиславович Ребров в команде, то он практиковал такое, что кто-то из молодых ребят всегда был возле первой команды, по крайней мере мог тренироваться с ней. Я почти постоянно тренировался с первой командой. Где-то не попадал в заявку на матчи, но в тренировочном процессе постоянно находился в обойме игроков.

Потом когда тренерский штаб Реброва завершил работу с Динамо, пришел Александр Хацкевич. У нас были действующие контракты, и мы рассчитывали, что поедем на сборы с первой командой, как это было принято обычно. Но нам сказали искать варианты аренды: так на этом все и кончилось.

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В том списке оказались я, Богдан Михайличенко, Саша Тымчик, Максим Казаков, Алексей Щебетун, Павел Лукьячнук. Словом, много ребят. Нам сказали просто искать клуб, даже без сборов. На этом и закончилась история с Динамо.

Грустно, но это жизнь. Одни уходят, приходят другие. Я считаю, что ничего плохого в этом нет. Тренер сделал выбор в пользу других футболистов. Конечно, может и можно было нам дать шанс, возможно, кто-то на сборах доказал бы, что его место в Динамо, но нам такой возможности не предоставили", – рассказал Ориховский в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что хавбек успел сыграть за первую команду Динамо 7 матчей (2 в ЛЧ) и даже забить мяч. После серии аренд Ориховский окончательно присоединился к Колосу, за который выступает и сейчас. 26-летний лидер ковалевцев является одним из самых результативных хавбеков нынешнего розыгрыша УПЛ – 7 голов в 19 матчах.

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