"В Заре я провел много лет, поэтому эта игра будет для меня особенной. Осталось много приятных воспоминаний со времен выступлений за луганский коллектив. Не скажу, что матч будет принципиальный, но важный. Сыграть против своей родной команды всегда приятно.

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Заря сильна прежде всего своим коллективом. Да, клуб покинули ряд игроков, но на рисунок игры это никак не повлияло. У них хороший тренер, который привил им свой стиль игры первым номером. Поскольку я знаю возможности и потенциал игроков, думаю, нас ждет очень тяжелая игра. Пожалуй, еще тяжелее, чем с Шахтером и Динамо.

Выходим на поле, чтобы побеждать, но пока, к сожалению, нам это не удается. Конечно, очень тяжело смотреть на турнирную таблицу. Мы дебютанты, трудновато входим в сезон. Как вы знаете, времени для подготовки к УПЛ у нас было немного. Календарь у нас тоже очень сложный. На старте играли с командами, которые находятся на верхушке турнирки. За исключением, разве что Львова. Понимаем, что на выезде против такой команды, как Заря, будет очень сложно, но будем стараться добиваться положительного результата", – цитирует Белого официальный сайт Руха.

Напомним, выездной поединок львовян против Зари состоится уже сегодня, 25 октября. Начало матча в 19:30.

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