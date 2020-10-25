"У Зорі я провів багато років, тому ця гра буде для мене особливою. Залишилося багато приємних спогадів з часів виступів за луганський колектив. Не скажу, що матч буде принциповий, але важливий. Зіграти проти своєї рідної команди завжди приємно.

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Зоря сильна, перш за все, своїм колективом. Так, клуб покинули кілька гравців, але на малюнок гри це ніяк не вплинуло. У них хороший тренер, який прищепив їм свій стиль гри першим номером. Оскільки я знаю можливості і потенціал гравців, думаю, на нас чекає дуже важка гра. Мабуть, ще важча, ніж з Шахтарем і Динамо.

Виходимо на поле, щоб перемагати, але поки, на жаль, нам це не вдається. Звичайно, дуже важко дивитися на турнірну таблицю. Ми дебютанти, важкувато входимо в сезон. Як ви знаєте, часу для підготовки до УПЛ у нас було небагато. Календар у нас теж дуже складний. На старті грали з командами, які перебувають на верху турнірки. За винятком, хіба що Львова. Розуміємо, що на виїзді проти такої команди, як Зоря, буде дуже складно, але будемо намагатися досягати позитивного результату", – цитує Білого офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, виїзний поєдинок львів'ян проти Зорі відбудеться вже сьогодні, 25 жовтня. Початок матчу о 19:30.

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