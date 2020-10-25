Заря – Рух

Бронзовый призёр УПЛ откровенно проваливает старт сезона, после шести с половиной туров набрав шесть очков и скатившись на десятую позицию. На своем поле Заря вообще не знает побед в шести матчах подряд. Правда, был у луганчан отрезок с ничьими против грандов и разгромом Львова, после которого все заговорили о возрождении, а осечку с Колосом списали на рефери – впрочем, Лестер жестоко указал на все недостатки. Слабое продвижение мяча в позиционных атаках, удары с 30 метров, проблемы с позицией левого фулбэка, разбалансированность и отсутствие волевых качеств тянут Зарю вниз – и дело не в уровне соперника. С Мариуполем, Динамо и другими командами УПЛ было то же самое. Так или иначе, сегодня Заре нужна реабилитация.

Лестер – Заря: Скрипник топчется на месте – МЮ так не бил, историческое фиаско в ЛЕ, провал экс-игроков сборной Украины

"Динамо приложило все усилия, чтобы сыграть с Рухом без зрителей", – гендиректор львовского клуба

Рух остается одним из трех коллективов, до сих пор не знавшим побед. Дебют подопечных Ивана Федыка в элите откровенно разочаровывает – за шесть туров его команда выдала всего один откровенно хороший матч (против Шахтера), а до того были и разгром от Ворсклы, и поражение дублю Колоса, и вынос от Десны. Даже Львов сумел зацепиться за очки с Рухом. Статистически "новая оборона Львова" находится в районе дна таблицы, не демонстрируя признаков жизни – впрочем, начинает зажигать руководство клуба, которое устроило скандал с довольно странными претензиями к Динамо. Так или иначе, а ещё одно поражение может стоить Ивану Федыку работы.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Юрченко (Зоря)

Ориентировочные составы на матч Заря – Рух

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня – Назарина, Гринь, Кочергин – Громов, Гладкий

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменкович, Глиха – Мартынюк, Федорчук – Мысык, Брикнер, Климчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

"Заря способна обыграть любого": Санжар оценил перспективы луганчан в Лиге Европы

В украинском футболе в принципе возможен любой результат. Отечественные команды одинаково проблемны и более-менее равны (за исключением двух-трех), но исключительно на бумаге Заря выглядит фаворитом поединка против Руха. Луганчане играют дома, они хотят реабилитироваться за последние неудачи и имеют неидеальную, но продуманную систему игры. Трудно представить, что могут противопоставить львовяне прямо сейчас, кроме желания. Даже в УПЛ его мало, поэтому следует ставить на победу подопечных Виктора Скрипника.

Ингулец – Мариуполь

Ещё одной командой, не знавшей побед в УПЛ, остаётся Ингулец. Из всех новичков этот коллектив выглядит наиболее организованным и играющим, однако заметно, что петровцы не могут пробить потолок – они добивались ничьих с Десной, СК Днепром-1, Колосом и Минаем, но во всех этих матчах забивали не более одного гола. Александрии неделю назад удалось забить трижды, однако "желто-черные" играли полурезервом – и этот полурезерв до перерыва закинул четыре мяча, а после в меньшинстве пропускал только с пенальти. Статистически же Ингулец находится на одном уровне с Минаем и Рухом, усиливая разочарование от расширения УПЛ. В любом случае, петровцев недооценивать нельзя.

"Где логика? Где мозги?": Денисов эмоционально высказался о поединке Александрия – Ингулец

Минай – Мариуполь: Кобин уничтожил арбитра из-за спорного пенальти

Мариуполь стартовал очень неоднозначно. Начав с разгрома от Александрии, подопечные Остапа Маркевича выдали три матча с двумя победами и ничьей – причем удалось бить Зарю и отобрать очки у Ворсклы. Интересно, что в каждом из этих поединков азовцы получали красную карточку. Затем было поражение от Колоса из-за пенальти, назначенного в компенсированное время за фол до штрафной, однако в следующем же туре Мариуполь получил точно такой же победный "одиннадцатиметровый" в свою пользу – пострадал Минай. В обоих случаях команда играла в хороший футбол, но соперники вполне справедливо надеялись на ничью. Как следствие, можно констатировать: Мариуполь прямо сейчас – неплохой середняк, и не более.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кащук (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Павлов (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Мариуполь

Ингулец: Шуст – Балан, Ковалев, Кучеренко, Фатеев – Лупашко, Запорожец – Коваленко, Бартулович, Янаков – Ситчинава

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцева, Чоботенко, Быков, Стасюк – Чех – Горбунов, Бондаренко, Кулаков, Топалов – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Остап Маркевич озвучил амбициозные цели Мариуполя на сезон УПЛ

Трудно прогнозировать в таких матчах. Мариуполь интереснее с тактической и игровой точки зрения, но Ингулец неоднократно доказывал умение выгрызать поединки с сильными соперниками – пусть с пенальти, пусть со случайными голами, но петровцы добывют результат. Особенно на своем поле – здесь даже Десна потеряла очки. Азовцы же в последних турах не наиграли на победу, а с Колосом вообще заслужили поражение. Словом, соперники примерно равны, поэтому можно ожидать ничью.

Колос – Минай

Колосу понравился статус участника еврокубков, поэтому сейчас подопечные Руслана Костишина достаточно уверенно ведут борьбу за попадание в Европу на следующий год. За шесть туров они набрали аж 11 очков, уступив лишь Шахтеру, но отобрав очки у Зари – правда, в последнее время им невероятно везёт. Это выражается не только в разнице ожидаемых и реальных очков, но и в двух пенальти, назначенных соперникам ковалёвцев на последних минутах – один был ошибочным, а второй сомнительным. Это настораживает, но в целом Колос справедливо находится на пятой позиции – это быстрая, сбалансированная, хорошо укомплектованная и агрессивная команда.

Селезнев обошел экс-звезду Шахтера по "джокерским" голам в УПЛ

Шахтер отказал Минаю в аренде Корниенко – игрок стал одним из героев исторической победы над Реалом

Про Минай этого сказать нельзя. Да, из всех новичков "лисы" стали единственными, кому удалось одержать победу в УПЛ, но это произошло ещё пять туров назад – а после закарпатцы потерпели три поражения и расписали ничью с Ингульцом. Правда, в последнем матче команду засудили "левым" пенальти в Мариуполе. Главной же проблемой является даже не результат, а прагматичность футбола Василия Кобина – минайцы ставят на борьбу, находясь в группе лидеров по количеству единоборств, и умело сушат игру, однако в атаке они катастрофически банальны. Всё это приводит к очень скучным матчам, но зато против Миная трудно всем.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Минай

Колос: Волынец – Кравченко, Петров, Черноморец, Емец – Задоя, Ореховский, Богданов – Ильин, Костышин – Лысенко

Минай: Попович – Меличенко, Лопирёнок, Матич, Маткобожик, Сакив – Снижко, Ткачук, Кожанов, Нуриев – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос уже давно ходит по тонкому льду, вытягивая последние матчи благодаря сомнительным пенальти. Заметно, что после мощного старта, на который повлияла форсированная подготовка к ЛЕ, ковалёвцы понемногу сбавляют обороты и опускаются на свой уровень – и не факт, что его будет достаточно для победы над Минаем. "Лисы" с Мариуполем и Ингульцом выглядели серо, но заслуживали ничью. Словом, и подопечные Руслана Костышина, и команда Василия Кобина стоят друг друга. В таких случаях очень вероятной кажется ничья.

Голодающие Поволжья-5: полный список украинцев, выступающих в чемпионате России – кумовья снова вместе, новички и позор