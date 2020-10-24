Львовский клуб и Ильющенков решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Детали такого решения пока неизвестны.

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Как сообщает официальный сайт Руха, Александр прошел путь из Первой лиги в УПЛ вместе с командой, присоединившись в 2017-м. В целом он провел 46 поединков в футболке "желто-черных", из которых 17 отстоял на ноль. В текущем сезоне он не принимал участия ни в одном матче команды. В свое время Ильющенков провел четыре года в львовских Карпатах.

Заметим, Рух начал сезон неудачно – после 6-ти туров у команды лишь два очка в активе и предпоследняя ступенька в турнирной таблице. Уже завтра, 25 октября, "желто-черные" на выезде будут играть против Зари, начало в 19:30.

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