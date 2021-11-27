"Мне приходилось побеждать Динамо, когда выступал за Шахтер. Даже однажды удалось забить, правда тогда, в 1989-м, все закончилось вничью 3:3. А вот когда тренировал Ильичевец, дважды проиграли динамовцам. Возможно, удастся прервать эту неудачную серию.

Селезнев эпически отпраздновал приближение к рекорду УПЛ – ветеран загулял и пострадал в драке, – источник

Пропущенная игра с Колосом на неделе не отразится негативно на физическом состоянии футболистов. Беспокоит другое: в двух последних домашних поединках – с Ингульцом и Колосом мы наиграли на победу, но в результате вынуждены были ограничиться ничьей. Особенно досадно за потерю очков в матче с ковалевцами, когда пропустили на шестой компенсированной минуте Вот почему немного переживаю, как бы эти относительные неудачи не сказались негативно на психологическом состоянии подопечных.

Впрочем, наш очередной соперник – Динамо, не из тех на кого нужна дополнительная мотивация. Каждый уважающий себя футболист мечтает сыграть с динамовцами, именно такие поединки и дают ответ на вопрос, чего ты стоишь на самом деле, над исправлением каких уязвимых мест необходимо работать", – сказал Леонов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, встреча между Минаем и Динамо состоится уже сегодня, 27 ноября. Начало встречи в 14.00.

Минай – Динамо: анонс матча УПЛ