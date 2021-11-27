"Мені доводилося перемагати Динамо, коли виступав за Шахтар. Навіть одного разу пощастило забити, правда тоді, у 1989-му, все закінчилось внічию 3:3. А от коли тренував Іллічівець, двічі програли динамівцям. Можливо, пощастить перервати цю невдалу серію.

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Пропущена гра з Колосом на тижні не позначиться негативно на фізичному стані футболістів. Турбує інше: у двох останніх домашніх поєдинках – з Інгульцем та Колосом ми награли на перемогу, але в результаті змушені були обмежитися нічиєю. Особливо прикро за втрату очок у матчі з ковалівцями, коли пропустили на шостій компенсованій хвилині. Ось чому трохи переживаю, як би ці відносні невдачі не позначилися негативно на психологічному стані підопічних.

Втім, наш черговий суперник – Динамо, не з тих, на кого потрібна додаткова мотивація. Кожен футболіст, який себе поважає, мріє зіграти з динамівцями, саме такі поєдинки і дають відповідь на питання, чого ти вартуєш насправді, над виправленням яких вразливих місць необхідно працювати", – сказав Леонов у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, зустріч між Минаєм і Динамо відбудеться вже сьогодні, 27 листопада. Початок зустрічі о 14:00.

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