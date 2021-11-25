"Сразу несколько источников сообщают, что Селезнев тем или иным образом нарушает дисциплину. Он держит диету, много работает на тренировках, ходит на бокс и любит бухать. У него уже было несколько загулов осенью.

Селезнев: Как не футболист может забивать украинскому мастодонту, гранду нашему – Ингульцу?

Вопрос в том, что клуб об этом ему ничего не говорит. Они знали, кого пригласили в команду и закрывают глаза. Были случаи, когда Селезнев приезжал на базу в несвежем состоянии, было видно, что он не отошел от вчерашних загулов. После забитого гола Ингульцу он снова поехал кутить. Была драка, в которой Селезнев пострадал. Он приехал с утра на тренировку, но не участвовал в ней.

С Колосом немного другая история была, там вопрос субординации. Он "скакал" на тренерский штаб, это им не понравилось. Если бы он кутил, но приходил на тренировки и не скакал ни на кого из тренерского штаба, то претензий бы к нему не было – все знают, кто такой Селезнев. В Минае у него есть субординация к тренерскому штабу, он очень хорошо знаком как с Леоновым, так и с Кобиным", – сообщили в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в матче с Ингульцем Селезнев снял с себя своеобразное бомбардирское проклятие, забив впервые в сезоне – до повторения рекорда осталось шесть голов.

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