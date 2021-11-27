Минай подходит к домашнему поединку против Динамо с 15-матчевой безвыигрышной серией. На этом анонс сегодняшнего противостояния можно было бы завершить. Собственно, его можно было бы и не начинать, ведь болельщики и без спортивных СМИ понимают, кто фаворит – впрочем, с "лисами" в текущем сезоне не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Динамо столкнулось с проблемами перед поединком против Миная

Конечно, данный коллектив остается одним из претендентов на вылет, держась всего в трех очках от дна таблицы, однако Минай имеет в активе победу над Александрией, а также ничьи с Шахтером, Зарей и Десной. То есть команда умеет кусать немотивированных или болезненных топов. С приходом Игоря Леонова она еще и начала стремительно прогрессировать – под его руководством "лисы" провели уже 6 матчей, не забив только в двух. Десну, Рух и Колос они точно должны были бит, но стабильности закарпатцам еще не хватает.

Сейчас Минай выглядит сильнее, чем в начале сезона, так что Динамо не имеет права относиться к сегодняшнему сопернику, как к легким трем очкам. Чемпионы уже погорели на таком настрое, разделив очки с Ингульцом, а домашнему поражению от Ворсклы предшествовал ряд поединков со значительными недоработками со стороны лидеров команды. Мирча Луческу часто говорил об этой психологической проблеме, но прямо сейчас дополнительно мотивировать футболистов нет смысла – турнирная ситуация не оставляет киевлянам возможности оступиться. "Бело-синие" лидируют, но только благодаря минимальному преимуществу по разнице голов.

Несмотря на склонность к расконцентрации в матчах против явных аутсайдеров, Динамо остается менее удобным соперником, чем Шахтер. Столичный гранд до фиаско с Ворсклой не знал поражений в чемпионате в течение года, а золото УПЛ, во многом, было завоевано именно в проходных поединках – "бело-синие" быстро закрывали интригу, контролируя встречу с первой до последней минуты. В текущем сезоне ситуация, несмотря на две случайные осечки, не изменилась – динамовцы доминируют. Словом, Минаю сегодня стоит сходить в церковь.

Кадровая ситуация

Травмированные: Супряга, Беседин, Попов (все – Динамо)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Динамо

Минай: Кучер – Гончар, Семенко, Горин, Синегуб – Месхи, Петрусенко – Ахмедзаде, Кулиев, Кныш – Вишневский

Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Витинью – Шкурин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Минай в последних матчах, конечно, добавил, но для успеха в поединке против Динамо этого прогресса мало. Даже для достойного футбола против СК Днепр-1 этого мало. Закарпатцам, в первую очередь, нужно надеяться на проблемы киевлян с настройкой, но сегодня они не должны страдать слабой мотивацией – гонки с Шахтером заставляют чемпиона работать на максимум.

Конечно, в футболе всегда есть место для чуда (доказано Ингульцом), но "бело-синие" под руководством Мирчи Луческу свели количество осечек в подобных встречах до минимума. Именно поэтому следует поставить на победу Динамо.

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