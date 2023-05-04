"Матч с Динамо – это наш финал": звезда Ворсклы оценил шансы полтавчан на еврокубки
10:04 - Читати українською
Полузащитник "зелено-белых" Денис Олейник поделился ожиданиями от поединка 24-го тура УПЛ против Динамо.
завершено
Владислав Ванат 24’
Олабиран Бенито 48’
24’ Владислав Ванат
48’ Олабиран Бенито
"Матч с Динамо – это наш финал. Мы будем настраиваться, чтобы хорошо сыграть и победить. Хочется хорошо закончить сезон.
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У нас очень хорошая команда, мы с каждым матчем играем все лучше и лучше. Есть шанс побороться за еврокубки. Для нас каждая игра сейчас, как финал", – сказал Олейник в программе "Футбольный формат".
Напомним, матч между Ворсклой и Динамо состоится уже сегодня, 4 мая. Начало встречи в 15:00. Полтавчане после 23-х туров идут в турнирной таблице седьмыми – от зоны еврокубков их отделяет 7 очков.
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