"Матч с Динамо – это наш финал. Мы будем настраиваться, чтобы хорошо сыграть и победить. Хочется хорошо закончить сезон.

Рух в большинстве спас ничью с Ворсклой – "украинский Грилиш" реализовал пенальти в компенсированное время

У нас очень хорошая команда, мы с каждым матчем играем все лучше и лучше. Есть шанс побороться за еврокубки. Для нас каждая игра сейчас, как финал", – сказал Олейник в программе "Футбольный формат".

Напомним, матч между Ворсклой и Динамо состоится уже сегодня, 4 мая. Начало встречи в 15:00. Полтавчане после 23-х туров идут в турнирной таблице седьмыми – от зоны еврокубков их отделяет 7 очков.

Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ