"Матч з Динамо – це наш фінал. Ми будемо налаштовуватись, щоб добре зіграти та перемогти. Хочеться добре закінчити сезон.

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У нас дуже хороша команда, ми з кожним матчем граємо все краще й краще. Є шанс поборотись за єврокубки. Для нас кожна гра зараз, як фінал", – сказав Олійник у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, матч між Ворсклою та Динамо відбудеться вже сьогодні, 4 травня. Початок зустрічі о 15:00. Полтавці після 23-х турів йдуть у турнірній таблиці сьомими – від зони єврокубків їх відділяє 7 очок.

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