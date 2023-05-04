"Матч з Динамо – це наш фінал": зірка Ворскли оцінив шанси полтавців на єврокубки
10:04 - Читать на русском
Півзахисник "зелено-білих" Денис Олійник поділився очікуваннями від поєдинку 24-го туру УПЛ проти Динамо.
Владислав Ванат 24’
Олабіран Беніто 48’
24’ Владислав Ванат
48’ Олабіран Беніто
"Матч з Динамо – це наш фінал. Ми будемо налаштовуватись, щоб добре зіграти та перемогти. Хочеться добре закінчити сезон.
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У нас дуже хороша команда, ми з кожним матчем граємо все краще й краще. Є шанс поборотись за єврокубки. Для нас кожна гра зараз, як фінал", – сказав Олійник у програмі "Футбольний формат".
Нагадаємо, матч між Ворсклою та Динамо відбудеться вже сьогодні, 4 травня. Початок зустрічі о 15:00. Полтавці після 23-х турів йдуть у турнірній таблиці сьомими – від зони єврокубків їх відділяє 7 очок.
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