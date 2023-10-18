Миколенко потроллил Мудрика после гола Мальте: "Там просто голевая передача от меня неплохая была"
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над мальтийцами (3:1) в отборе на Евро-2024.
"Тяжелый матч, но я бы не сказал, что это исключительно из-за того, что это второй матч за 3 дня. После наших сборов все помнят вторую игру, поэтому и говорят, что тяжело. Но с македонцами также тяжелая игра была.
"Вот почему Челси много платит Мудрику": тренер Мальты назвал главного виновника поражения от Украины
У Мальты мы выиграли 3:1. В конце матча мы выигрывали более-менее спокойно. Я доволен результатом.
Как поздравили Мудрика? Там голевая передача просто от меня неплохая была. А там уже дело простое было – забить. Он – большой молодец, он очень хотел забить. Для атакующего игрока очень важно забивать и отдавать ассисты. Поэтому я очень рад за него, поздравляю его.
Во втором матче с Италией будет немного легче в плане атмосферы, потому что мы не будем играть на их домашнем стадионе. Это играет роль. Но сейчас мы все едем в клубы, думаем о клубах. Но это будет наш финал", – сказал Миколенко в комментарии Zorya Londonsk.
Напомним, сборная Украины одержала непростую победу над Мальтой (3:1) – Мудрик заработал пенальти, который реализовал Довбик, и отметился голом в конце матча.
Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба путевки на Евро определится в игре с Италией