"Тяжелый матч, но я бы не сказал, что это исключительно из-за того, что это второй матч за 3 дня. После наших сборов все помнят вторую игру, поэтому и говорят, что тяжело. Но с македонцами также тяжелая игра была.

"Вот почему Челси много платит Мудрику": тренер Мальты назвал главного виновника поражения от Украины

У Мальты мы выиграли 3:1. В конце матча мы выигрывали более-менее спокойно. Я доволен результатом.

Как поздравили Мудрика? Там голевая передача просто от меня неплохая была. А там уже дело простое было – забить. Он – большой молодец, он очень хотел забить. Для атакующего игрока очень важно забивать и отдавать ассисты. Поэтому я очень рад за него, поздравляю его.

Во втором матче с Италией будет немного легче в плане атмосферы, потому что мы не будем играть на их домашнем стадионе. Это играет роль. Но сейчас мы все едем в клубы, думаем о клубах. Но это будет наш финал", – сказал Миколенко в комментарии Zorya Londonsk.

Напомним, сборная Украины одержала непростую победу над Мальтой (3:1) – Мудрик заработал пенальти, который реализовал Довбик, и отметился голом в конце матча.

Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба путевки на Евро определится в игре с Италией