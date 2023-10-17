Сергей Ребров прибегнул к ограниченной ротации

Тренерский штаб сборной Украины по сравнению с матчем против Северной Македонии сделал три замены. Две из них были проведены на правом фланге – вместо инертного Зубкова вышел Ванат, а Конопля в обороне уступил место Караваеву. Еще одна перестановка была вынужденной, ведь травмировался Степаненко. Пришлось выпускать Сидорчука.

Эти решения никого не тревожили. Казалось, что для встречи с Мальтой можно провести еще большую ротацию. Никто не сомневался в победе Украины – даже несмотря на тяжелый июньский матч с островитянами, когда удалось одержать минимальную победу благодаря голу на 72-й минуте.

Первый тайм – катастрофа...

Летом сборная Мальты удивила Украину качественным прессингом на нашей трети. Он выливался в ошибки и опасные моменты. Тогда эти проблемы списали на фактор усталости (команда проводила третью игру за неделю) и недолгий срок работы Реброва – впрочем, то же самое болельщики увидели и во встрече на острове. Отчасти из-под давления "крестоносцев" выходили, вынося мяч в аут.

Действия подопечных Сергея Станиславовича при этом выглядели сумбурно. Были попытки агрессивного давления. Были попытки держать мяч – все это выглядело дыряво и вяловато. Мальта не сыпалась.

Что наиболее обидно, за первые 35 минут "сине-желтые" не создали ни одного реального момента. Дальше нескольких подходов к штрафной дело не продвигалось. Ставка на Ваната особо не сработала – Украина все так же сваливалась на левый фланг.

А вот островитяне взяли да и забили гол на 12-й минуте. В издевательском стиле. Нвоко остался без опеки в опорной зоне, принял вертикальный пас низом и в касание сбросил мяч на ход Мбонгу – а Пол убежал от обоих центрбеков сборной Украины. Далее осталось прошить Трубина. 0:1.

...но Украина отскочила

В принципе, весь первый тайм в исполнении украинцев выглядел ужасно, но на перерыв сборная ушла при преимуществе в счете. С этим нам помогли сами мальтийцы. На 38-й минуте Камензули помог восстановить статус-кво, неуклюже срезав в собственные ворота слабую передачу Судакова. 1:1

На 41-й же Мудрик влетел на левый край штрафной, а Джозеф Мбонг уложил его на газон. Пенальти! Довбик пробил довольно слабо, но мяч таки проскользнул под Бонелло – 1:2! Впрочем, островитяне могли сравнять счет уже на 45-й минуте в результате передачи Пола Мбонга на линию штрафной, откуда мощно пробил Гийоме – Мэтью попал в перекладину!

В общем, успех сборной Украины держался на Мудрике. Михаил был самым активным, хотя к эффективности остаются вопросы. Так или иначе, оба гола начались с его действий, а кроме того он едва не забил на 36-й минуте – прострел Караваева с правого фланга докатился на левый угол штрафной, а Михаил пробил оттуда под дальнюю штангу. Голкипер парировал, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.

Миша в компенсированное время мог повторить подвиг Караваева, пробив в почти пустые ворота с центра поля, но Бонелло спас. Несмотря на эти старания, суммарный атакующий задел Украины в первом тайме выглядел ужасно – по ударам было равенство, а без учета пенальти наш показатель ожидаемых голов составил 0,21 xG. Меньше, чем у сборной Мальты.

Второй тайм не стал лучшим. Ребров с 60-х минут начал играть на сохранение счета

Класс сборной Украины должен был дать о себе знать. Мальта не могла выдержать на таком приличном уровне весь матч, а Сергей Ребров имел кучу вариантов для тактических перестановок. Опыт июньского матча служил подтверждением – "крестоносцев" по во втором тайме таки дожали.

Впрочем, первые 30 минут после возобновления игры мало отличались от того, что мы видели до перерыва. У нас даже уменьшился показатель владения мячом (с 70% до 56%). Из шести ударов по воротам четыре были дальними и имели мизерную остроту, а два выстрела с периметра были заблокированы. Только лонгшот Мудрика на 70-й минуте реально претендовал на гол – Михаил целился под правую стойку, заставив Бонелло парировать.

Мальта нанесла даже больше выстрелов, причем опасных эпизодов было аж два. Нвоко пробивал с разворота метров с 20-ти – Трубин достал мяч из-под левой от себя стойки. Пол Мбонг же на 75-й бахнул метров с 30-ти. Сфера пролетела над перекладиной.

К тому моменту Сергей Ребров провел уже три замены. Еще в раздевалке Сваток вышел вместо Матвиенко, а в середине второго тайма на поле появились Назарина и Конопля (Судаков и Ванат отправились на банку). Это означало игру на удержание – тренерский штаб усилил центр опорником, Ефим является профильным защитником, а Караваев поднялся выше. На 76-й минуте Александра заменил Зубков.

Мудрик спас от проблем. Теперь все решится в матче против Италии

Украина не чуралась раскатывать мяч на своей половине, убивая время. В общем, за 10 минут после удара Мбонга моментов увидеть не удалось – вспоминается только подача Зубкова, до которой не дотянулся Довбык. Все это изрядно тревожило, ведь всего один случайный гол мальтийцев мог стоить победы.

К счастью, Мудрик был заряженным на гол. И он добился своего на 86-й минуте. Звездный вингер Челси переиграл защитника на фланге, сместился в центр и выстрелил метров с 26-ти – точно в дальний угол, без шансов для Бонелло. 1:3! Все вопросы относительно победителя были сняты.

На 90-й минуте Зубков мог и до разгрома дело довести. Александр увидел, что Бонелло вышел из ворот, и попытался повторить трюк Караваева – впрочем, мяч прошел мимо ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Украины со счетом 1:3. "Сине-желтые" набрали 13 очков.

Италия в параллельном матче проиграла Англии, поэтому подопечные Сергея Реброва вернулись на вторую позицию. Правда, у "Скуадры" есть матч в запасе, однако это уже такое. Самое главное, что апеннинцы не смогут оторваться от Украины больше, чем на три очка – значит, судьба путевки на Евро-2024 будет разыграна в нашем поединке с "адзурри" в Леверкузене.